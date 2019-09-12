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Şehzadeler Belediyesi zabıtasından okul çevrelerinde denetleme

1 saat önce

Manisa'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul civarlarında gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Şehzadeler Belediyesi zabıtasından okul çevrelerinde denetleme, System.String[]

Manisa'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul civarlarında gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ders zilinin çalmasının ardından Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul civarlarında gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerinde bulunan yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihini, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, işletmelerin çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler, denetledikleri iş yerlerinin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi. Ekipler denetim sonunda gerekli şartları taşımayan iş yerlerine ihtarda bulundu. İşletme sahiplerine eksiklerini gidermeleri için bir hafta süre verildi. Denetimlerle ilgili bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Halkımızın daha rahat ve sağlıklı bir Şehzadelerde yaşaması için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte zabıta ekiplerimiz, okul civarlarında gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerine ağırlık verdi. Denetimlerde; esnaflarımızın özellikle hijyen kurallarına uyarak, temiz ve sağlıklı üretim yaptıkları görüldü. Bunun yanı sıra evrak yönünden tespit edilen eksiklikler noktasında esnaflarımıza gerekli ikazlar yapıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın daha güzel bir Şehzadelerde yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin değişik zamanlarda süreceğini belirtti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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