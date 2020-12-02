Şehzadeler Belediyesinde borç yapılandırmaları başladı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinde borç yapılandırmaları başladı

02.12.2020 13:19
Şehzadeler Belediyesinde borç yapılandırmaları başladı, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi, vergi ve kira borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesinin başladığını duyurdu.

Şehzadeler Belediyesi, vergi ve kira borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesinin başladığını duyurdu.

17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun ile emlak vergisi ve kira borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesi başladı. Son başvuru tarihinin ise 31 Aralık 2020 olduğu duyuruldu.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun ile Belediyelerin; 1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları, 2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacaklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Şehzadeler Belediyesi'ne ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Şehzadeler Belediyesi'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Tüm halkımıza duyurulur." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinde borç yapılandırmaları başladı

Şehzadeler Belediyesi, Gazete, Aralık, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Belediyesinde borç yapılandırmaları başladı - Son Dakika Ekonomi


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