Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Belediyesinden 2 Bin Adet Çevreci Çanta

Şehzadeler Belediyesinden 2 Bin Adet Çevreci Çanta

46 dakika önce

Şehzadeler Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak amacıyla Alaybey pazaryeri önünde Manisalı vatandaşlara 2 bin adet bez çanta dağıttı.

Şehzadeler Belediyesinden 2 Bin Adet Çevreci Çanta, System.String[]
Şehzadeler Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak amacıyla Alaybey pazaryeri önünde Manisalı vatandaşlara 2 bin adet bez çanta dağıttı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Alaybey Pazar yeri önünde vatandaşlara 2 bin adet bez çanta dağıttı. Başkan Çelik ve beraberindeki heyetin yaptığı bez çanta dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevrenin bir miras değil, gelecek nesillere tertemiz bir şekilde aktarılması gereken bir emanet olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Amacımız böyle bir alışkanlık kazandırmak adına katkıda bulunmaktır. Eskiden olduğu gibi fileler ve bez çantalar vatandaşlarımız tarafından kullanılsın ve petrol türevi olan poşetlerin kullanımız azalsın. Çünkü kullanılan naylon poşetler doğaya ve çevreye uzun yıllar süren büyük zararlar veriyor. Bizim geleceğimiz için çocuklarımız için çevremizi ve doğayı korumamız lazım. Bu noktada bir farkındalık ve bir bilinç oluşturmak adına, 2 bin adet bez çanta dağıtımını gerçekleştirdik. Çevre bizlere miras değil, gelecek nesillerimize aktaracağımız bir emanettir. Tüm hemşerilerimize sağlıklı güzel günler diliyorum" dedi.

Etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:29 Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Alaybey, Şehzadeler, Güncel
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