Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği

6 saat önce

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Şehzadeler Belediyesi de harekete geçti.

Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği, System.String[]

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Şehzadeler Belediyesi de harekete geçti. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için seferber olan belediye, çadırlarını bölgeye göndererek, vatandaşların hizmetine sundu.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün akşam saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ile Akhisar gece boyunca sallanınca vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yaşanan depremlerin ardından harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, çadırlarını Akhisar'ın Selçikli Mahallesi'nde panik nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar için bölgeye gönderdi. Şehzadeler Belediyesi ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşarak çadırları kurdu ve vatandaşların hizmetine sundu. Artçı depremler nedeniyle evlerine girmekten korkan vatandaşlar geceyi kurulan çadırlarda geçirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, depremde can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade ederek, tüm Manisalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Çelik, "Rabbim daha beterinden korusun. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem ne yazık ki ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ilk etapta çadırlarımızı deprem bölgesine sevk ettik. Arkadaşlarımız geceyi sokakta geçiren vatandaşlarımız için çadırlarımızı kurarak hazır ettiler. Her türlü imkanımızla halkımızın yanındayız. Rabbim afetinden korusun, hepimize geçmiş olsun" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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