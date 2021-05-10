Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki

10.05.2021 20:03
Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki, System.String[]

İsrail'in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan zulme sesiz kalmadıklarına dikkat çekerek "İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü, en büyük harflerle kınıyorum, lanetliyorum.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan zulme sesiz kalmadıklarına dikkat çekerek "İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü, en büyük harflerle kınıyorum, lanetliyorum." dedi. Öte yandan yapılan zulme sessiz kalınmadığını göstermek amacıyla, belediye binası Mescid-i Aksa, Filistin ve Türkiye bayrakları ile süslendi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Başkan Çelik, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, mübarek Ramazan Ayının son günlerinde, insanlığın kadim şehri, selam yurdu ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa, barbarca bir işgale maruz kalmıştır. İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş, azgın bir topluluk, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmış, Ramazan Bayramı'nın arifesinde, bütün dünyanın gözü önünde hunharca bir vahşet uygulamıştır. İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu bu zulmü, en büyük harflerle kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Medeniyetimizde Kudüs'ün barış şehri olduğuna değinen Başkan Çelik, "Kudüs selametin şehridir. Güvenin, huzurun şehridir! Biz asırlar boyunca Kudüs'te barışı, adaleti ve merhameti ikame etmişiz. Ecdadımız farklı inançlardan, kültürlerden, ırklardan pek çok insanı barış içerisinde orada yaşatmıştır. Ancak 1948 yılından bu yana Kudüs'te Filistin'de büyük bir işgal vardır. Filistinlilerin toprakları işgal edilmiş, evlerinden çıkarılmışlardır. Filistin'den sürülmüşlerdir. Bugün ise, Müslümanların kutsal mekanı, Mescid-i Aksa, fanatik yahudilerce İsrail askerleri eşliğinde silah kullanılarak işgal edilmiştir." şeklinde konuştu.

Başkan Çelik şöyle devam etti: "Mescid-i Aksa'da yapılan bu zulmün, bütün dünyanın güzü önünde İsrail'in ne kadar acımasız, barıştan uzak bir anlayış içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kudüs'ü işgal edenler, İslam alemini dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Filistin ve Kudüs'ü işgal edenler, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenler, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamamaktadırlar! İsrail'in ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli yerleşimcilere yönelik dün akşam gerçekleşen işgal, taciz provakasyon girişimlerini şiddetle kınıyorum."

Belediye binası bayraklarla süslendi

Yapılan zulme sessiz kalmadıklarını belirten Başkan Çelik, "Yapılan bu zulme sessiz kalmamak, bu kirli provakasyona tepki göstermek amacıyla, belediye binamızı, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Filistin ve Türkiye bayrakları ile süsledik. İsrail bilsin ki Mescid-i Aksa da Kudüs de asla sahipsiz değildir." dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki
Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki
Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki
Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesinden posterli ve bayraklı tepki - Son Dakika


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