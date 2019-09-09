Son Dakika Haberleri: Şehzadeler'de 09.09.2019 yoğunluğu
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Şehzadeler'de 09.09.2019 yoğunluğu

2 saat önce

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.2019'u seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Şehzadeler'de 09.09.2019 yoğunluğu, System.String[]

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.2019'u seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.


Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda 09.09.2019 yoğunluğu yaşandı. Her çift için unutulmaz olan evlilik tarihlerinin ayrı bir anlam kazanması için 2019 yılının 9'uncu ayının 9'uncu gününü seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi'nin kıydığı nikahla dünya evine girdi. Mutlu çiftler, evlilik yıldönümlerinin çok özel bir tarih olmasını istedikleri için bugünü tercih ettiklerini dile getirdi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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