Şehzadeler'de çöp konteyneleri dezenfekte ediliyor

Artan sıcaklara bağlı olarak çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek kötü kokuların vatandaşları rahatsız etmemesi için Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun bir mesaiye başladı.

Artan sıcaklara bağlı olarak çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek kötü kokuların vatandaşları rahatsız etmemesi için Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun bir mesaiye başladı.



Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesaiye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte çalışmaları da hız kazandı. İlçenin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmaların son durağı Galericiler Sitesi oldu. Ekipler sitede yer alan çöp konteynerlerini yıkama aracıyla yıkadı ve konteynerlerin bulunduğu bölgeleri de olası bakteri oluşumlarına karşı da dezenfekte etti. Yaz aylarında vatandaşların daha rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve çoğalan bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmamız yaz ayları boyunca devam edecektir. Şehzadeler'de yaşayan halkımızın daha rahat bir yaz geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz "dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu

İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı

Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var

Umumi tuvalet 'zarar ettiği' gerekçesiyle kapatıldı