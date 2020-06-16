Şehzadeler'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi - Son Dakika

Şehzadeler'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı.

Şehzadeler'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi, System.String[]

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı. Korona virüs tedbirlerinin üst seviyede alındığı Haziran Ayı Meclisinde, 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında nisan ve mayıs aylarında yapılamayan Şehzadeler Belediye Meclisi yeniden toplandı. Haziran ayı meclis toplantısına korona virüs tedbirleri damga vurdu. Meclis salonuna giren herkesin ateş ölçümleri yapılırken, meclis üyeleri sosyal mesafe gözetilerek oturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mecliste 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Encümen ve komisyon üyeleri belli oldu

Mecliste yeni dönemde görev yapacak encümen üyeleri ile komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda yeni dönemde görev alacak encümen üyeleri Ali Özyiğit, Cesim Çiçek ve Abdurrahim Demirezen oldu.

Başkan Çelik, yerini Keresteci'ye bıraktı

Yapılan meclis toplantısında Şehzadeler Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek karara bağlandı. Maddenin görüşülmesi sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yerini Meclis Başkanvekili Selman Keresteci'ye bırakarak, meclis salonunun dışına çıktı. Keresteci'nin yönetiminde yapılan oylama ile Şehzadeler Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasını ardından meclis toplantısı sona erdi. Temmuz Meclisi'nin 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Koronavirüs, Şehzadeler, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehzadeler'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi - Son Dakika

Son Dakika

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor         
15:07
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 19:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehzadeler'de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]