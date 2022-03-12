Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı - Son Dakika
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Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı

12.03.2022 10:19

Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği konserde sahne alan Fasıl-ı Jazz Grubu, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği konserde sahne alan Fasıl-ı Jazz Grubu, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayan Şehzadeler Belediyesi, geleneksel halk müziği ve türkülerini kendilerine has yorumlayan Fasıl-ı Jazz Grubunu Manisalılar ile buluşturdu. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte doğunun sesini batının nefesiyle birleştiren etnik müzik ile jazz müzik öğelerini sentezleyen Fasıl-ı Jazz, sahnede harika bir performans sergileyerek, dinleyicileri adeta büyüledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan gecede 8 yaşındaki Elif Sare Göktekin sahne alarak, İstiklal Marşı performansını sergiledi. Daha sonra sahne alan Fasıl-ı Jazz Grubu slov ve hareketli parçalarını Manisalılar için seslendirdi.

Konser programının ardından Fasıl-ı Jazz ekibine muhteşem performansları için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler davetlilere hitaben şöyle konuştu: "Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başımızın tacı kadınlarımız, eli öpülesi annelerimiz Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bu akşam bu konseri sizlere hediye ediyoruz. Bizlere muhteşem bir performans sergileyen Fasıl-ı Jazz Grubuna da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bu performanslarının hiç eksilmemesi adına kendilerine Manisa'mızın dualı ve şifalı Mesir Macununu takdim etmek istiyorum."

Grubun solisti Gökçe Tekelioğlu da kendilerine Manisalılar ile buluşma imkanı tanıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Etkinlikte Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur da grubun solistine çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı
Şehzadeler'de Fasıl-ı Jazz Kadınlar için sahne aldı

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Şehzadeler Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Jazz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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