Şehzadeler'de gönül iftarları yapılacak - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini Ramazan'da da yalnız bırakmayacak. Şehzadeler Belediyesi yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle ocak ayından bu yana devam ettirdiği sıcak yemek yardımını 'Gönül İftarları' projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlık sıcak yemeklerini evlerine kadar ulaştıracak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ocak ayından bu yana sıcak yemek dağıtımı yapan Şehzadeler Belediyesi, yemek yardımlarını Ramazan ayında da sürdürecek. Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen proje ile bugüne kadar 100 aileye 7 bin öğün yemek ulaştırıldı. Sıcak yemek yardımları Ramazan ayında da devam ettirilecek. 'Gönül İftarları' projesi hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ocak ayından bu yana sıcak yemek yardımı yapıyorduk. Bu yardımlarımızı Ramazan ayında da devam ettireceğiz. Yardım amaçlı sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda arkadaşlarımız belirlenen hanelere sıcak yemekleri ulaştırılacak. Biz Şehzadelerde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Önceki yıllarda geleneksel iftar sofralarımızı kuruyorduk ancak pandemi şartları nedeniyle bunu yapamıyoruz. Toplu iftarları yapamasak da 'Gönül İftarları yapmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA