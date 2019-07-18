Son Dakika Haberleri: Şehzadeler'de hummalı yaz mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Şehzadeler'de hummalı yaz mesaisi

4 saat önce

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehzadeler'de hummalı yaz mesaisi, System.String[]
Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sıcak yaz günleri için temizlik, park ve bahçe hizmetlerine ağırlık veren ekipler, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için mesai yapıyor.

Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve onarımları ile yol bakım çalışmaları yaparken; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlardaki mesailerini sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj çalışmaları ve parkların bakımını yapan ekipler, yeşil alanlarda da ilaçlama yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mevsim nedeniyle kötü koku yayma potansiyeline karşı ilçenin çöp konteynerlerini yıkayarak, konteynerlerin bulunduğu bölgeleri dezenfekte ediyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediye olarak daha yaşanabilir bir Şehzadeler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya montaj ve onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektesi yaz döneminde ayrıca önem verdiğimiz bir konu. Ekiplerimiz her türlü çalışmayı yapıyor. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde parke taşı döşeme ve onarımları da devam ediyor. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA
Şehzadeler Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Şehzadeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehzadeler'de hummalı yaz mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]