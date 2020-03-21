Şehzadeler'de korona virüse karşı banklar söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehzadeler'de korona virüse karşı banklar söküldü - Son Dakika

Şehzadeler'de korona virüse karşı banklar söküldü

6 saat önce

Manisa'da bazı yaşlı vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlardaki banklarda vakit geçirdiğini fark eden Şehzadeler Belediyesi, çareyi bankları sökmekte buldu.

Şehzadeler'de korona virüse karşı banklar söküldü, System.String[]

Manisa'da bazı yaşlı vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlardaki banklarda vakit geçirdiğini fark eden Şehzadeler Belediyesi, çareyi bankları sökmekte buldu.


Korona virüsün özellikle yaşlı vatandaşlarda büyük risk taşıması ve ortak kullanım alanlarında bir çok yaşlı vatandaşın birlikte oturmasının virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine Şehzadeler Belediyesi ekipleri yeni tedbirler aldı. Şehzadeler ilçesinde korona virüse ilişkin yapılan uyarılar arasında yer alan banklarda toplu oturulmaması uyarılarını bazı vatandaşlarca dikkate almadığının gözlenmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçip çareyi bankları sökmekte buldu. Ekipler, ilçede yer alan bank ve bazı ahşap oturma gruplarını söktü. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bankların geçici bir süre için söküldüğüne dikkat çekerek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığı açısından vatandaşlarımızın toplu halde bir arda durmasını engellemek amacıyla ilçemizdeki bir çok noktada oturma banklarını geçici olarak söküyoruz. Salgın tehlikesini atlattıktan sonra yine hep birlikte buralarda oturup, birlikte çaylarımızı yudumlayacağız. Ama şimdi vakit evde oturma vaktidir" şeklinde konuştu. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:58 Kaynak: İHA

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