Şehzadeler'de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehzadeler'de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu - Son Dakika

Şehzadeler'de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, dershane binasının uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı.

Şehzadeler'de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, dershane binasının uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatı düştüğünde yayaların ve araçların olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün valiliklere 'Acil' koduyla fırtına uyarısında bulunmasının ardından Manisa'da da ekipler teyakkuz durumuna geçti. Merkez Şehzadeler ilçesinde etkisini gösterdi. Mustafa Kemalpaşa Caddesi Beyaz Fil binası önündeki bir dershaneninin 100 metre karelik dev çatısı fırtınanın etkisiyle yerinde çıkarak cadde ortasına düştü. Çatının caddeyle buluştuğu anda yoldan geçenlerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıyı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı.


Mustafa Kemal Atatürk, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:01 Kaynak: DHA
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