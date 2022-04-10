Şehzadeler'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Şehzadeler'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı

10.04.2022 08:48
Şehzadeler'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 45 AAS 514 plakalı minibüs, Cengiz Aytmatov Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.S.I'ya (65) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, K.S.I'yı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Minibüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehzadeler'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


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