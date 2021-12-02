Şehzadeler'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı belirtilen Özkan'ın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Tunca Mahallesi 3000 Sokakta bulunan apartmanın sakinleri, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

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