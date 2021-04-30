Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek - Son Dakika

Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek

30.04.2021 11:50
Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek, System.String[]

Pandemi sürecinde de esnafları yalnız bırakmadıklarını, zor günlerde esnafın destekçisi olmaya devam ettiklerini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pandemi süresince esnaflara 1 milyon 458 bin TL destekte bulunduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde de esnafları yalnız bırakmadıklarını, zor günlerde esnafın destekçisi olmaya devam ettiklerini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pandemi süresince esnaflara 1 milyon 458 bin TL destekte bulunduklarını söyledi. Başkan Çelik ayrıca tam kapanma nedeniyle faaliyetleri durdurulan belediye kiracısı 60 esnaftan 15 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kira alınmayacağını duyurdu.

Her zaman esnafın yanında olan Şehzadeler Belediyesi, pandemi sürecinde de yine onları yalnız bırakmadı. Kira almayarak, yüzde 50 kira indirimi yaparak, vergi iadesi ve nakdi destekte bulunarak esnafın zorlu süreci en az zararla atlatmalarını amaçlayan Şehzadeler Belediyesi, bu kapsamda toplamda 1 milyon 458 bin TL destekte bulunmuş oldu.

Kira kolaylığı sağlandı

Pandemi sürecinde esnafa sağladıkları destekleri anlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Korona virüs sürecinde iş yerleri kapanan belediyemiz kiracıları esnaflarımıza destek olmak için aldığımız kararlar vardı. Bu süreçte; iş yeri kapanan 51 kiracımızdan 1 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, 3 aylık toplam 260 bin 686 TL'lik bir kira bedeli almamış olduk. İş yerleri açık olan ancak iş yapamayan esnaflarımız için de; ocak, şubat, mart 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde yüzde 50 indirim uyguladık. Bu süre içinde esnafımıza toplam 484 bin 837 TL'lik bir indirim uygulamış olduk. Nisan ayı meclisimizde aldığımız karar ile de nisan ve mayıs ayı kiralarında da yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Tüm bunlarla birlikte belediyemiz esnaflarımız için toplamda 1 milyon 52 bin TL'lik bir fedakarlıkta bulunmuş oldu. Ayrıca esnaflarımızın nisan, mayıs ve haziran 2020 tarihlerindeki kiralarını da her bir ay için 3'er ay öteliyor ve ötelenen bu her bir ayın kira bedelini de 3'er ay faizsiz şekilde taksitlendiriyoruz." dedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid 19 Tedbirlerine İlişkin 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/ 16 sayılı kararı ile bazı iş yerlerinin faaliyetlerine bir kez daha ara verildiğini kaydeden Başkan Çelik, bu karar kapsamında faaliyetleri durdurulan esnaflardan 15 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında kira alınmayacağını duyurdu. Bu karar kapsamında belediye kiracısı 60 esnaftan 15 Nisan 17 Mayıs tarihleri için 185 bin TL'lik bir bedelin daha alınmayarak, esnafa yeni bir desteğin daha verildiğini kaydetti.

Vergi iadeleri yapıldı

Pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafların ödemiş olduğu çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerinin de kapalı kalınan günler için alınmadığını, alınanların iade edildiğini kaydeden Başkan Çelik, "Bu kapsamda da esnaflarımızdan toplam 54 bin TL'lik çevre temizlik ve ilan reklam vergisi almamış olduk" dedi.

Nakdi destek verildi

Esnaflar için yapılan desteklemelerin bunlarla sınırlı kalmadığına değinen Başkan Çelik, 222 esnafa kişi başı 750 TL olmak üzere toplamda 166 bin 500 TL nakdi destekte bulunduklarını ifade etti. Başkan Çelik, "Yaşadığımız bu zorlu süreçleri el birliğiyle, bir ve beraber olarak atlatacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bir hep esnaflarımızın yanında ve destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek
Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek
Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek
Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek

Ömer Faruk Çelik, Türk Lirası, Şehzadeler, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler'den esnafa 1 milyon 458 bin TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi


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