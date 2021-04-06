Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek - Son Dakika

Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek

06.04.2021 11:35
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde esnafa 1 milyon 52 bin 814 TL'lik bir destekte bulunduklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde esnafa 1 milyon 52 bin 814 TL'lik bir destekte bulunduklarını söyledi. Nisan ve mayıs ayında da belediyenin kiracılarına yüzde 50 indirim uygulanması kararlaştırılan Şehzadeler Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında ayrıca başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen ve komisyon üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçilerek, 26 gündem maddesi karara bağlandı.

Nisan ve mayıs liralarında da yüzde 50 indirim

Şehzadeler Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında pandemi sürecinde esnaflar için yapılan destekler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan kira desteklemelerinin 1 milyon 52 bin 814 TL'yi bulduğunu söyledi. Pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnaflardan kira almayarak ya da zor günler geçiren esnaflara kira indirimi yaparak destek olduklarını hatırlatan Başkan Çelik şöyle devam etti: "Korona virüs sürecinde işyerleri kapanan belediyemiz kiracıları esnaflarımıza destek olmak için aldığımız kararlar vardı. Bu süreçte; işyeri kapanan 51 kiracımızdan 1 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, 3 aylık toplam 260 bin 686 liralık bir kira bedelini almamış olduk. İşyerleri açık olan esnaflarımız için de; ocak, şubat, mart 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde yüzde 50 indirim uyguladık. Bu süre içinde esnafımıza toplam 484 bin 837 liralık bir indirim uygulamış olduk. Bugünkü meclisimizde de esnaflarımız için yeni bir karara daha imza atacağız. Korona virüs sürecinde işyeri açık olan esnaflarımızın nisan ve mayıs ayı kiralarında da yüzde 50 indirim yapacağız. Bu kararla, esnaflarımızdan 307 bin 293 TL'lik bir kira bedelini almamış olacağız. Bu kararımızla birlikte; belediyemiz esnaflarımız için toplamda 1 milyon 52 bin 814 TL'lik bir fedakarlıkta bulunmuş olacak. Aynı zamanda esnaflarımız için kira ertelemesi de yapıyoruz. Esnaflarımızın nisan, mayıs ve haziran 2020 tarihlerindeki kiralarını da her bir ay için 3'er ay öteliyor ve ötelenen bu her bir ayın kira bedelini de 3'er ay faizsiz şekilde taksitlendiriyoruz. Esnaflarımıza hayırlı olsun."

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Şehzadeler Belediyesi'nin dün gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi. Yapılan oylama ile 1. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, 2. Başkanvekili Selman Keresteci olurken; meclis katip üyeliklerine ise Ali Özyiğit ile Engin Altun seçildi. Yeni dönem encümen üyeleri ise Nedim Diyemli, Abdulkadir Çankaya ve Sezgin Say oldu. Daha sonra meclis komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Meclisin mayıs ayı toplantısının ise 3 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek
Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek

Türk Lirası, Şehzadeler, Pandemi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"         
13:02
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik         
11:27
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama         
11:20
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları "Narlı" ve "Vezir" tescillendi         
10:08
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 13:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehzadeler'den pandemide esnafa büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei