Şehzadeler'den Sancaklıbozköy'e büyük hizmet

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinin temeli törenle atıldı. 12 bin 210 metrekarelik bir alanda yapılacak proje, 2 milyon 112 bin TL'ye mal olacak.

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Pandemi şartları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

"Başkanımız verdiği sözlerin hepsini tuttu"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e mahalleye kazandırdığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Muhtar Dalgın "Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından olan Çok Amaçlı Salon ve Yenileme Alanı projesinin temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli Başkanımız 2014 yılında göreve geldiğinde bize verdiği sözlerin hepsini tuttu. Çarşı ortasında sıkış tepiş bir ortamda kiraz satarken, bize Türkiye'nin en güzel kiraz pazarını kazandırdı. Bölgemize yapılacak TOKİ konutlarının da temelleri atılmak üzere. Şimdi de bu tesisimizin temelini atıyoruz. Başkanımız ne dediyse yaptı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

"İlkleri hayata geçirdik"

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik temel atma törenini pandemi şartları nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "İnşallah açılışında pandemi musibetinden kurtulmuş oluruz ve tüm mahalle halkının da katılımıyla coşku içerisinde yaparız." dedi. Göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte dur durak bilmeden çalıştıklarına değinen Başkan Çelik, "İlçemize büyük ve güzel tesisler kazandırdık. İlçemizde ilklere imza attık. Şehrimizin kültür, turizm ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan Şehzadelerpark gibi rüya bir projeyi hayata geçirdik. 22 bin dönümlük bir alanda Veziroğlu Sosyal Tesisleri'ni halkımızın hizmetine sunduk. Bir ilk olarak Hobi Bahçelerini kurduk. Ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıktık. Kurşunlu Hanı restore ederek kapılarını halkımıza açtık. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları ve Millet Kıraathanesi ile halkımıza hizmet veriyor. Adalının Yeri olarak bilinen metruk bina, restorasyonumuz sonrası Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunuldu. Tarihi çeşmelerimize camilerimize dokunduk. Çok amaçlı salonlar, halı sahalar, parklar yaptık. Yeşil alan miktarımızı iki katına çıkardık. Yaptıklarımızı saymaya tek tek anlatmaya zaman yetmez. Hizmetlerimizi halkımız biliyor." dedi. Konuşmasını yakın zamanda açılışı yapılacak projelere değinerek sürdüren Başkan Çelik daha sonra temeli atılan projeye ilişkin bilgi verdi. Başkan Çelik, projenin 12 bin 210 metrekarelik bir alanda yapılacağını ve 2 milyon 112 bin TL'ye mal olacağını söyledi. Başkan Çelik, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek, Şehzadeler'e hayırlı olmasını diledi.

"Sancaklıbozköy cazibe merkezi haline gelecek"

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da, "Pandemi sürecinde ilçemiz, vatandaşlarımız büyük fedakarlıkta bulundu. İnşallah pandemi sonrası halkımız bunun mükafatını bu ve bunun gibi güzel tesislerde vakit geçirerek alacak. Burası TOKİ konutlarının da tamamlanmasıyla bir cazibe merkezi haline gelecek. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temele ilk harç döküldü.