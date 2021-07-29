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Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet - Son Dakika

Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet

29.07.2021 13:59
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet, System.String[]

Şehzadeler Belediyesinin 2 milyon 256 bin 684 TL maliyetle Sancaklıiğdecik Mahallesinde hayata geçirdiği 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Etkinlik Alanı' projesi törenle açılarak hizmete girdi.

Şehzadeler Belediyesinin 2 milyon 256 bin 684 TL maliyetle Sancaklıiğdecik Mahallesinde hayata geçirdiği 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Etkinlik Alanı' projesi törenle açılarak hizmete girdi.

Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıiğdecik Mahallesinde yaptığı 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Etkinlik Alanı' projesi törenle açıldı. Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, mahallenin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bir hizmeti hayata geçirdikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e ve ekibine teşekkür ederek, "Bu proje mahallemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesinin kurucu başkanı olarak seçildikleri günden itibaren dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade ederek, "7-7,5 yıldan bugüne kadar bir taraftan güler yüzlü, temiz, çalışkan şeffaf bir belediye kurduk, bir taraftan da 67 mahallemize kesintisiz belediyecilik hizmeti götürdük. Karıncalar gibi çalışarak devler gibi eserler bırakabilmek için her bir mahallemize yeni projeler yeni eserler kazandırdık" dedi.

Şehzadelerin bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, belediyeyi kurduktan sonra tarıma, üretici ve çiftçilere duyarsız kalmadıklarını ve onlar için bir dizi hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ova yollarında 4 bin 500 kilometrenin üstünde malzemeli ve malzemesiz düzenleme çalışmaları yaptıkları ve bu yıl hizmet çıtasını daha da yükselttiklerini kaydeden Başkan Çelik, "Nasip olursa bu yıl 100 kilometre ova yolunda asfalt çalışması başlattık. Sancaklıiğdecik'te bu yıl 4 kilometre çalışma olacak. Toplamda 10 milyon TL'lik bir yatırım" dedi.

Türkiye'nin üretim ile kalkınacağına dikkat çeken Başkan Çelik, çiftçilerin de üretim yaptığına değinerek "Biz yerel yöneticiler olarak onların yolunu açmalıyız. Onların bin bir zahmetle ürettiklerini pazara kolay ulaştırabilmeleri için rahat ulaşımı temin etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin 67 mahallesine rutin belediyecilik hizmetlerini kesintisiz olarak ulaştırdığını kaydeden Başkan Çelik, Sancaklıiğdecik özelinde de yapılan çalışmalardan söz etti. Başkan Çelik, "25 bin metrekarenin üzerinde kilitli parke taşı döşedik. Camimizin ve okulumuzun ihtiyaçlarını giderdik. Aydınlatma eksikliklerini giderdik. Mahallemize bugün projemi içerisinde yer alan ile birlikte 5 çocuk oyun parkı yaptık ki bunlardan bir tanesi engelsiz çocuklarımız için yaptığımız park oldu. Bir fitness spor grubu montajı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Sancaklıiğdecik'e güzel bir proje daha kazandırdıklarına değinen Başkan Çelik, 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Etkinlik Alanı' projesi hakkında şu bilgileri verdi: "Projemiz; Sancaklıiğdecik mahallemiz sınırları içerisinde 162 ada 1 parselde yer almakta, 161 ada 1 parsel ile arasında yer alan yolun da düzenleme çalışmasına dahil edilmesı ile birlikte; toplam 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsamaktadır. KDV dahil 2 milyon 256 bin 684 TL'ye mal olan projemiz sözleşmeye göre, belirlenen takvimden önce bitirilmiş olup, 13 Nisan 2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte artık hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Projemizde; son deprem yönetmeliği uyarınca projelendirilmiş, toplam 625 metrekarelik alanı bulunan bir kapalı düğün salonu, yer almaktadır. 115 metrekaresi asma katta olmak üzere, toplam 540 metrekarelik salon kısmı, gelin odası, çok amaçlı odasından oluşan 125 metrekarelik servis alanı bulunmaktadır. Yine projemizde zemin dolgusu ile etrafı istinat perdeleri oluşturularak hazırlanmış karo kaplamalı 800 metrekare alana sahip bir adet açık düğün salonu yer almaktadır. Tesisimize gelen hemşehrilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 30 metrekarelik bir adet büfe de projemizde mevcuttur. Etkinlik alanı içerisinde hemşehrilerimizin piknik yapabilecekleri her biri 14 metrekarelik alana sahip toplam 15 adet ve 210 metrekareden oluşan piknik masası alanları bulunuyor. Tesisimizi yaparken çocuklarımızı da unutmadık. Gerek düğün, gerekse de gerçekleştirilecek diğer etkinliklerde buraya gelen çocuklarımızın sıkılmadan vakit geçirebilmeleri, gönüllerince eğlenebilmeleri için 650 metrekarelik bir çocuk oyun parkı da projemiz içerisinde yer alıyor. Yine projemizde yürüyüş yolları, meydanlar, bağlantı yolları, girişler, engelli rampasını da içerisine alan bin 120 metrekarelik beton parke alanlar yer alıyor. Projenin yapım aşamasında mevcut doğal doku da muhafaza edilerek bin 700 metrekarelik bir yeşil alan oluşturulmuştur. Ayrıca projemiz kapsamında mahallemizin tarımsal ihtiyaçlarında kullanılan su deposu da karşı parsele taşınmış olup, kapasitesi de iki katına çıkarılmıştır. Çift depo sistemi ve daha güçlü hidrofor sistemi ile özellikle yoğun kullanım dönemlerinde yaşanan yetersizliğin de önüne geçilmiştir. Hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Şehzadeler halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Kaymakamlığımız, belediyemiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte insanlarımıza hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel uyumlu bir ekibimiz var. İnşallah daha güzel hizmetler sunmak için gayret göstereceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri adına vatandaşlara hitap eden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da son yerel seçimlerin üstünden iki, iki buçuk yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu seçim döneminde halkımız için yapacaklarımızı belediye başkanımız ile birlikte anlatmıştık. Geriye dönüp baktığımızda anlattığımız hizmetlerin tamamının ve daha fazlasının yapılmış olduğunu görmek, vatandaşlarımızı taleplerinin karşılandığını görmek mutluluk verici. Sayın belediye başkanımıza halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra halkın hizmetine sunulan tesisi gezdi. - MANİSA

Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet
Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet

Türk Lirası, Şehzadeler, Manisa, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler'den Sancaklıiğdecik'e 2 milyon liralık büyük hizmet - Son Dakika


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