Şehzadeler'den Selimşahlar'a halı saha - Son Dakika
Son Dakika Spor Şehzadeler'den Selimşahlar'a halı saha - Son Dakika Spor

Şehzadeler'den Selimşahlar'a halı saha

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesinin Selimşahlar Mahallesine yapacağı halı sahanın protokolü imzalandı.

Şehzadeler'den Selimşahlar'a halı saha, System.String[]

Şehzadeler Belediyesinin Selimşahlar Mahallesine yapacağı halı sahanın protokolü imzalandı.


Şehzadeler Belediyesi, Selimşahlar Mahallesine yapacağı halı saha için Şehzadeler Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen imza törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı.


Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak daha önce okullara sayısız destekte bulunduklarını hatırlatarak, "Okullarımızın fiziki yapılarının iyileştirilmesi, çevre düzenlemesi, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çok ciddi bir bütçeyi okullarımız için kullandık. Bununla da yetinmedik. Okul bahçeleri spor bahçeleri olsun diye bütün okullarımıza spor ekipmanlarının montajını gerçekleştirdik. Okullarımıza yeni spor sahaları yaptık. Çok amaçlı salonlar yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza anahtarlarını teslim ettik. Şu anda da Selimşahlar Mahallemize bir halı saha yapıyoruz. Mahalle sakinlerimizin böyle bir talebi vardı ama belediye olarak bir halı saha yapabileceğimiz bir alan mevcut değildi. Okulumuzun bahçesi son derece büyük ve halı saha yapımı için müsait. İmzaladığımız protokolle Selimşahlar ilköğretim Kurumları bahçesine halı sahayı Şehzadeler Belediyesi olarak yapacağız. Ardından da işletmesini milli eğitim müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Sahadan elde edilecek gelir de okula, eğitime katkı olarak kalmış olacak. Böylelikle hem Selimşahlar'daki vatandaşlarımızın spor yapabileceği bir tesisi mahallemize kazandırmış olacağız hem de okulumuza bir gelir sağlayacak bir işletmeyi kazandırmış olacağız. Kaymakamımıza ve milli eğitim müdürümüze katkıları için teşekkür ediyorum. Yasalar nispetinde eğitim desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.


Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman eğitime büyük destekler verdiğini belirterek şunları söyledi: "Belediyemize destekleri için teşekkür ediyorum. Eğitim için ellerinden geleni esirgemediler. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler nasip etsin." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Selimşahlar, Şehzadeler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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