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Şehzadeler'in hocasına milli görev

1 saat önce

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvando Antrenörü Cesim Aşan, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından uluslararası şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Şehzadeler'in hocasına milli görev, System.String[]

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Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Cesim Aşan, Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. 12- 15 Eylül 2019 tarihlerinde Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilecek olan 21. Balkan Tekvando Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'nın kafilesi belli oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Cesim Aşan'ı gerçekleştirilecek uluslararası şampiyonada Türk Milli Takımı'nın antrenörü olarak görevlendirdi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörünün Milli Takım antrenörü olarak görevlendirilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Cesim Aşan, 21. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Şehzadelerimiz, Manisamız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Eminiz ki şampiyona sonrası kentimize büyük başarılar elde etmiş bir takımın antrenörü olarak dönerek, bize ayrı bir gurur yaşatacaktır." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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