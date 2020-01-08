Şehzadeler'in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehzadeler'in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor - Son Dakika

Şehzadeler'in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor

7 saat önce

Şehzadeler Belediyesi'nin İkram Çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikramlarının yeniden başladığını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İkram Çeşmelerimizden Pazar günleri haricinde her sabah 1500 kişilik sıcak çorba ikramımız olacaktır.

Şehzadeler'in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi'nin İkram Çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikramlarının yeniden başladığını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İkram Çeşmelerimizden Pazar günleri haricinde her sabah 1500 kişilik sıcak çorba ikramımız olacaktır. Hemşehrilerimize afiyet, şifa olsun." dedi.


Şehzadeler Belediyesi'nin İkram Çeşmeleri projesi yeniden hayata geçirildi. Alaybey Camii ve Sultan Camii önündeki İkram Çeşmelerinden sabahları çorba ikramlarına başlandı. Sıcak çorbalar sabah erken saatlerde işe ya da okula gidenlerin içlerini ısıtmaya devam edecek. İkram Çeşmelerinden soğuk kış günlerinde vatandaşların içlerini ısıtacak çorba ikramlarının yeniden başladığını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "5 yıl önce hizmete sunduğumuz İkram Çeşmelerimizde sıcak çorba ikramlarına devam ediyoruz. Havaların soğuması ile birlikte sabahları işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşların ve okula giden öğrencilerimizin yoğun olduğu iki durak olan Alaybey Cami ve Sultan Cami önünde sabahları sıcak çorba ikramlarımız başladı. İkram Çeşmelerinden bu yıl da her gün 1500 kişilik sıcak çorba ikramı yapılacak. İkram Çeşmelerimizden Pazar günleri haricinde her sabah sıcak çorba ikramımız olacaktır. Hemşehrilerimize afiyet, şifa olsun." dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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