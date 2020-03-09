Şehzadeler'in kadınları kürsüye ambargo koydu - Son Dakika
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Şehzadeler'in kadınları kürsüye ambargo koydu

7 saat önce

Köyceğiz'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda 100 kadın sporcu kıyasıya yarışırken; şampiyonaya 4 sporcusu ile katılan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 birincilik, 1 ikincilik elde etti.

Şehzadeler'in kadınları kürsüye ambargo koydu, System.String[]

Köyceğiz'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda 100 kadın sporcu kıyasıya yarışırken; şampiyonaya 4 sporcusu ile katılan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 birincilik, 1 ikincilik elde etti.


Kadınlar Günü dolayısıyla Muğla/Köyceğiz'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kickboks Şampiyonası düzenlendi. 100 kadın sporcunun yer aldığı şampiyonaya Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 kategoride 4 kadın sporcusu ile katıldı. Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanvekili Ömer Ölmez ve İlçe Spor Müdürü Hakan Semerci'nin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları, dört kategorinin 3'ünde birinci, bir kategoride 2'ncilik madalyası alarak Şehzadeler'e büyük gurur yaşattı.


Şampiyonlara tebrik


Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, şampiyonada başarı elde ederek madalya ile dönen sporcular Damla Dinçer, Kader Seven, Betül Durmuş ve Eminegül Güner'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de kadına şiddeti kınamak ve kadınların da kendini savunabileceğini göstermek amacıyla düzenlenen müsabakalar sonrasında büyük başarı elde eden sporcuları tebrik ederek, "Kadın sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da kadınların bize var olabileceklerini gösteren genç kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.


Alınan dereceler


Şampiyonada Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularından Damla Dinçer GB Low Kick 70 Kg'da 1., Kader Seven GB Kick Light 55 Kg'da 1., Betül Durmuş GB Low Kick 60 Kg'da 1. ve Eminegül Güner YB Kick Light 55 Kg'da 2. olarak madalya kazandı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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