Şehzadeler'in kadınlarına 8 Mart çiçekleri Başkan Çelik'ten - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın personellerine çiçek hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın personellerine çiçek hediye etti. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinde görev yapan kadın personelleri çalıştıkları birimlerde ziyaret etti. Kadın personellere saksı çiçek ve karanfil armağan eden Başkan Çelik, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Personellerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Çelik, çalışanlara kolaylık diledikten sonra yanlarından ayrıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık oluşturmak için bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden Başkan Çelik, "Salgın sürecindeyiz. Bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarımızla ve hemşirelerimize bugünün anlamı ile ilgili çiçek hediye ediyorum. Yine Şehzadelerimizin çarşısında kadınlarımıza çiçek hediye ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi'nin çekirdek ailesi var. Bizimle birlikte gece gündüz demeden Şehzadelerimize emek sarfeden kadın personellerimiz var. Hizmet binamızdaki mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek, kendilerine çiçek takdim ettik. Biz farkındalık oluşturmak için bu etkinlikleri yaptık. Yoksa kadınlar, bir gün değil her gün saygıyı ve sevgiyi görmesi gerekiyor. Bu vesile ile kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha ifade ediyorum ve lanetliyorum. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir gün değil her gün kadınlarımıza insanca davranmak boynumuzun borcudur. Tüm kadınlarımıza sağlıklı mutlu ömürler diliyorum. Şehit annelerimiz var. Onlar en sevdiklerini bu vatan için feda ettiler. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, annem ve eşim de dahil olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadın kardeştir. Çocuklarımızı yetiştiren ilk öğretmendir. Her zaman kadına pozitif ayrımcılık yapan bir belediyenin başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Şehzadeler Belediyesi, gün kapsamında Manisa Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları ve hemşireler ile Manisa çarşındaki kadınlara da çiçek hediye etti. - MANİSA