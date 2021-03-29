Şehzadeler'in kursu İbrahim'in gelişimine katkı sağladı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi'nin tarihi Kurşunlu Han'da açtığı Ahşap Boyama Kursu'na katılan 18 yaşındaki otizmli İbrahim Bilek, aldığı mesleki eğitim sayesinde el becerilerini geliştirdi. İbrahim Bilek, kursta ürettiği hediyelik eşyaları annesi ve aile bireylerine hediye ediyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin restore ederek bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdüğü tarihi Kurşunlu Han'da verilen geleneksel el sanatları kursları, yediden yetmişe herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Kimi sosyalleşmek için, kimi bir el sanatı öğrenmek için verilen kurslara katılırken; 18 yaşındaki otizmli İbrahim Bilek ise bu kurslar sayesinde el becerilerini geliştirme imkanı buldu. Annesi ile birlikte dolaştığı Kurşunlu Han'da yolu Ahşap Boyama Kursu'na düşen İbrahim, o günden sonra kursiyer oldu ve yaklaşık 1,5 yıldır da büyük bir keyifle ahşap boyama öğrenip, hediyelikler üretmeye başladı. Kurs hocası Seher Taydaş eşliğinde haftada bir gün keyifle ahşap boyama yapan İbrahim kurs sayesinde el becerilerini geliştirdi. İbrahim'le başlayan öyküleri hakkında bilgi veren Ahşap Boyama Hocası Seher Taydaş şunları söyledi: "İbrahim oğlumuz annesi ile birlikte Kurşunlu Han'ı ziyarete gelmişti. Bize de uğradılar ve neler yaptığımızı gördüler. İbrahim'in el becerilerini geliştirebilmesi için kurs aradıklarını ifade ederek, bize teklifte bulundular. Birlikte çalışmaya karar verdik ve 1,5 yıldır birlikte çeşitli hediyelik objeler üretiyoruz. İbrahim önce annesine daha sonra aile üyelerine hediyelikler yapmaya başladı. Kendisini geliştirdi. O da, ailesi de, biz de çok mutluyuz." - MANİSA