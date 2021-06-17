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Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı

17.06.2021 14:20
Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı, System.String[]

Şehzadeler Belediyesinin 7 yıldır sürdürdüğü ova yolu düzenleme çalışmalarında çiftçileri mutlu edecek yeni bir aşamaya geçildi.

Şehzadeler Belediyesinin 7 yıldır sürdürdüğü ova yolu düzenleme çalışmalarında çiftçileri mutlu edecek yeni bir aşamaya geçildi. 2014 yılından bu yana yaklaşık 4 bin 500 kilometre malzemeli-malzemesiz ova yolu bakımı yapan Şehzadeler Belediyesi, ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt çalışması başlattı.

2014 yılından bu yana 7 yıldır ova yollarında hummalı bir çalışma yaparak yaklaşık 4 bin 500 kilometre malzemeli malzemesiz ova yolu bakımı yapan Şehzadeler Belediyesi, ova yolları yapımında yeni bir aşamaya geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in 2019 seçimlerinde Şehzadeler çiftçileri için sözünü verdiği ova yollarında her yıl 100 kilometre asfalt çalışması projesi başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeni ile çalışmalara bir yıl gecikmeyle de olsa başladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak halkımız için sözünü verdiğimiz bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. 320 bin dönümlük bir tarım arazisine sahip olan Şehzadeler ilçemizde göreve geldiğimiz yıldan itibaren her yıl ova yollarında malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır yapmış olduğumuz bu çalışmamız ile Şehzadeler'imizde yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik bir ova yolu bakımı gerçekleştirdik. Öyle ki yapmış olduğumuz bu yol miktarı Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidip gelme mesafesi kadar oldu. Bu çalışmalarımızı belediyemizin imkanları ölçüsünde arttırarak yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yerel seçimlerde ova yollarındaki ana arterlerin asfaltlanması noktasında çiftçilerimize bir söz vermiştik. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle biraz gecikmeli de olsa çok şükür bu sözümü de yerine getiriyoruz. Bu hafta itibarı ile Şehzadeler ovasında yeni bir aşamaya daha geçtik. Geçtiğimiz seçimlerde sözünü vermiş olduğumuz ova yollarının ana arterlerinde asfalt çalışmalarımızı başlattık. Yapmış olduğumuz planlama çerçevesinde 2021 yılı içerisinde belirlemiş olduğumuz ana arterlerde yapacağımız çalışma ile 100 kilometrelik bir yolun asfaltlamasını yapacağız. Bu çalışmamız ile birlikte çiftçilerimiz artık arazilerine giderken ve ürünlerini pazara sunarken daha rahat bir şekilde gidip gelecekler. Ekiplerimiz şuan itibarı ile belirlemiş olduğumuz alanlarda asfalt öncesi dolgu malzemesi serimini gerçekleştiriyorlar. Bu çalışmalarımızın ardından hızlı bir çalışma ile soğuk asfalt serim çalışmasına başlayacağız. İnşallah bu yıldan itibaren her yıl ilk etapta en yoğun kullanılan ana arterlerden başlamak üzere 100 kilometre asfaltlama çalışması yapacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

"Çiftçilerimiz bu yollarla rahat edecek"

Şehzadeler Belediyesinin her anlamda çiftçilere ve mahallelere destek verdiğini ifade eden Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk ise şunları söyledi: "Yapılan bu çalışma tüm çiftçilerimiz için mutluluk verici bir çalışma olmuştur. Şuan özellikle mahallemin yakınında olan bu yol adeta bir çevre yolu gibi kullanılmakta. Ağır tonajlı araçlar yollar bozuk olduğu için mahallemizin içini kullanmaktaydı. Ancak bundan sonra bu çevre yolunu kullanarak ovadan aldıkları ürünleri işleme tesislerine götürecek. Bu yollar sayesinde rahat edecekler. Bu çalışma nedeni ile halkımız adına Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı
Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı
Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı
Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı
Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler'in ova yollarında asfalt çalışması başladı - Son Dakika Ekonomi


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