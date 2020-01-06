Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları başladı - Son Dakika Spor

Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları başladı

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan kış sezonu kursları için kayıtlar başladı.

Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları başladı, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan kış sezonu kursları için kayıtlar başladı.


Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nin yeni kayıt dönemi başladı. 6 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayan kış sezonu kayıtları, 14 Ocak 2020 Salı gününe kadar devam edecek. 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayacak kurslar ise hafta içi her gün saat 08.30 ile 18.30'da verilecek. Kış döneminde form tutmak ve formunu korumak isteyen kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilecek. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 0236 250 11 50 numaralı telefondan alınabilir. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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