Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor

1 saat önce

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları 27 Eylül 2019 Cuma günü başlıyor.

Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde kış sezonu kayıtları 27 Eylül 2019 Cuma günü başlıyor.


Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nin yeni kayıt dönemi başlıyor. 27 Eylül 2019 Cuma günü başlayacak kış sezonu kayıtları, 8 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 1 Ekim 2019 Salı günü başlayacak kurslar ise hafta içi her gün saat 08.30 ile 18.30'da verilecek. Kış döneminde form tutmak ve formunu korumak isteyen kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde step, fitnes, aerobik ve plates kurslarından yararlanabilecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0236 250 11 50 numaralı telefonu aramaları istendi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kadın dizisinde yeni sezon öncesi şoke eden ayrılık iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]