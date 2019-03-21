Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Kadınları Kültür Gezilerini Sürdürüyor

Şehzadeler Kadınları Kültür Gezilerini Sürdürüyor

1 saat önce

'Tarihe Yolculuk Turları' kapsamında Çınarlıkuyu ve Karayenice mahallelerinden gelen kadınlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ile Şehzadeler Park'ı gezdi.

Şehzadeler Kadınları Kültür Gezilerini Sürdürüyor, System.String[]

Manisa'da yaşayan kadınların şehri daha iyi tanıması, şehrin tarihi ve turistik mekanlarının en güzel şekilde tanıtılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle başlatılan 'Tarihe Yolculuk Turları' kültür gezileri devam ediyor. Gezi kapsamında merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Çınarlıkuyu ve Karayenice mahallelerinden gelen kadınlar, kendilerine tahsis edilen otobüslerle şehir merkezine getirildi.

Şehzadeler Belediyesinin şehre kazandırdığı Şehzadeler Park ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'ya kazandırılan ve sembol haline gelen Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu gezen kadınlar, kazandırılan güzel eserler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ettiler. Düzenlenen kültürel gezilerin devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:28 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Şehzadeler, Güncel
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