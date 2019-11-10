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Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklı-Bozköy'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi için Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.

Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklı- Bozköy'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi için Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklı - Bozköy'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı yapıldı. Çalışma süreci ve gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma ajansı taraflar olarak katılırken Manisa Organize Sanayi Bölgesi de tecrübesi nedeniyle katılım sağladı.


Halen yürürlükte olan 1/5000 plan sanayi alanının organize sanayi alanı olarak düzeltilmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda yapılan eşgüdüm toplantısında, Vali Ahmet Deniz ve katılımcılara bölgenin Şehzadeler Belediyesi kurulmadan öncesi imar planı ve safhaları hakkında bilgi verildi. Çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmesi ile toplantı sona erdi.


Valilik brifing salonunda yapılan ön görüşme toplantısına Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Günay Özcan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Destek Ofisi Koordinatör V. Cansu Uyar, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Mehmet Kuşbaş ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Bozköy, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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