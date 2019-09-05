Şehzadeler Kaymakamından MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Şehzadeler ilçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı makamında ağırladı. Kaymakam Çaykara, MASKİ'nin gerek Şehzadeler'de gerekse il genelinde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, Genel Müdür Başaran'a başarılarının devamını diledi. Gerçekleştirmiş olduğu nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileten Genel Müdür Başaran, "Değerli Kaymakamımız Cemal Hüsnü Çaykara beyefendi'yi makamımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Uyum ve işbirliği içerisinde bu şehre ve hemşerilerimize hizmet sunabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Allah sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe de hep bunun çabası içerisinde olacağız" dedi.