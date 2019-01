Şehzadeler Park'a Çevre İl ve İlçelerden Yoğun İlgi

Geçtiğimiz ay çalışmaların tamamlanmasının ardından kapıları halka açılan Şehzadeler Park'a Manisalıların yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.Kapılarının halka açıldığı ilk günden bu yana Manisalıların büyük beğenisini toplayan ve ziyaretçi akınına uğrayan Şehzadeler Park, çevre illerde yaşayan vatandaşların da ilgisini çekti. Yaklaşık 18 milyon liraya mal olan yatırımla vatandaşlar, Manisa'da ve Türk-İslam dünyasındaki 32 adet önemli tarihi eserlerinin bulunduğu 'Minia Şehzadeler', 478. yıllık bir gelenek olan Mesir'in atılma anının canlandırıldığı Dioramik Mesir Müzesi ve özellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film kahramanlarının bulunduğu masal parkını gezerek, hem öğrenip hem de güzel vakit geçiriyor. Manisa merkezde yaşayan binlerce vatandaşın yanı sıra ilçeler ve çevre illerden gelen vatandaşlar ile birlikte hafta sonu ziyaretçi sayısı on bini bulan park, henüz bir ay olmadan yaklaşık 100 bin vatandaşa ev sahipliği yaptı. Şehzadeler Park Projesinin Ege Bölgesindeki illerden ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , "Manisamıza kazandırdığımız Şehzadeler Park projemiz kapılarının halka açılmış odluğu bir aylık süreç içerisinde her gün binlerce ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonunu fırsat bilen on binlerce vatandaşımız Şehzadeler Park'ı geziyorlar. Şehzadeler Park kapılarını açalı henüz bir ay olmamışken, ünü ege bölgesinde duyulmaya başlandı. Hafta sonlarında Manisa merkezde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra, ilçelerimizden ve civar illerimizden vatandaşlarımız yoğun bir şekilde Şehzadeler Park'ı gezmeye geliyorlar. Fırsat buldukça bizlerde giderek vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın projemizden memnun olmaları bizleri son derece mutlu ediyor ve Manisamıza nedenli doğru bir projeyi kazandırdığımızı bizlere gösteriyor. Şehzadeler Park'ı halkımıza açtığımız 30 Aralık tarihinden bu zaman kadar bir ay olmamasına rağmen yüz bine yakın vatandaşımız Şehzadeler Park'ı ziyaret etmiştir" dedi.Şehzadeler Park'ı gezmeye gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Şehzadeler Park'ı gezen vatandaşlar da projeyi çok beğendiklerini ifade ederek, Başkan Çelik'e teşekkür ettiler. - MANİSA