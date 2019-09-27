Son Dakika Haberleri: Şehzadeler renklerin sıcaklığını Ulutepe'ye taşıdı
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Şehzadeler renklerin sıcaklığını Ulutepe'ye taşıdı

2 saat önce

Şehzadeler Belediyesi, Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi'ndeki istinat duvarını Ressam Mustafa Topçu'nun yaptığı manzara resimleri ile rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Şehzadeler renklerin sıcaklığını Ulutepe'ye taşıdı, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi, Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi'ndeki istinat duvarını Ressam Mustafa Topçu'nun yaptığı manzara resimleri ile rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Yapılan çalışma, mahalle sakinlerinden büyük beğeni aldı.


Çevre güzelleştirme çalışmaları kapsamında Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önce Adakale Mahallesi'ndeki Kuşçular Kahvesi yanında yer alan sokakta merdivenleri gökkuşağı renklerine boyamış, yapılan Gökkuşağı Merdiveni sokağa ayrı bir güzellik katmıştı. Benzer bir çalışma bu kez Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi'ndeki istinat duvarı için yapıldı. Caddeyi boydan boya kaplayan istinat duvarına manzara resimleri çizildi. Caddede uzunca bir yer işgal eden istinat duvarı önce üzerindeki yosunlardan arındırıldı, ardından rengarenk boyalar ile Ressam Mustafa Topçu'nun yaptığı manzara resimleri ile süslenmeye başlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında eski zamanların cumbalı evleri ile süslenen duvar, çalışma tamamlandığında ortaya görsel bir şölen çıkarılacağının sinyallerini verdi. Çalışma sonunda duvara İstanbul'un ünlü Kız Kulesi'nin yanı sıra tekne ve kayıklar, iskele gibi resimler çizilecek. Çalışmanın devam ettiği alanda tamamlanan kısımlar mahalle sakinlerinden büyük beğeni aldı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daha önce Arda Mahallesi'nde yapılan Gökkuşağı Merdiveni'nin vatandaşlardan büyük beğeni aldığını hatırlayarak, "İlçemizi güzelleştirmek adına çiçek dikimi, peyzaj gibi uygulamaları düzenli olarak yapıyoruz. Biz, renklerin sıcaklığı ve huzurunun da vatandaşlarımız ile buluşmasını istiyoruz. Bu amaçla daha önce yaptığımız Gökkuşağı Merdiveni için olumlu geri dönüşler almıştık. Bu kez Ulutepe Caddesi'nde farklı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızın da tamamlandığında büyük ilgi görüp, beğenileceğini düşünüyoruz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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