'Şehzadeler şehri' amasya'da hedef 1 milyon turist

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Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

Son dakika: Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı