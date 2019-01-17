Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Şehzadeler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

51 dakika önce

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, Spil Dağında kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çeşitli yerlere ekmek bıraktı.

Şehzadeler Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, Spil Dağında kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çeşitli yerlere ekmek bıraktı. Havaların soğuk olması nedeniyle sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalı vatandaşlara da bu konuda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Spil Dağı eteklerinde yaşayan sokak hayvanları için belirli bölgelere yem ve ekmek dağıtımı yaptı. Şehzadeler Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm canlılar için çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan 171 bin vatandaşımızın yanı sıra ilçemizde yaşayan tüm canlılarımız için çalışıyoruz. Bu bağlamda Spil Dağında yaşayan hayvanlarımız için yol kenarlarına ekmek ve yem bıraktık. Havaların aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmada zorlandıkları bu dönemler, belediye olarak dönem dönem bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Özellikle kış aylarında tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

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