Son Dakika Haberleri: Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde Çalışmalar Başladı

Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde Çalışmalar Başladı

1 saat önce

Şehzadeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde, Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yapılacak olan Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde çalışmalar başladı.

Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde Çalışmalar Başladı, System.String[]
Şehzadeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde, Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yapılacak olan Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde çalışmalar başladı. 19 iş yerinin bulunacağı ticaret merkezinin yaz aylarında açılması planlanıyor.

Beş yıllık dönemde sayısız hizmet ve projeyi hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, yeni döneme de hızlı başladı. Şehzadeler Belediyesi'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde, Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda hayata geçirmeyi hedeflediği Şehzadeler Ticaret Merkezi'nin yapımı için çalışmalar başladı. Civar mahalle sakinleri ile hasta ve hasta yakınlarının faydalanacağı 2 bin 470 metrekare alan üzerine inşa edilecek Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde 19 iş yeri yer alacak. Yeni yatırımda çalışmaların başladığını müjdeleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yaz aylarında projenin inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bu projemizi de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bölgeye artı bir değer katacağına inandığımız ticaret merkezimiz şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Ekonomi
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