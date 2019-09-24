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Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde sona gelindi

2 gün önce

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Ticaret Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde sona gelindi, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Ticaret Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.


Şehzadeler Belediyesi'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiği Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde sona gelindi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye tarafından yapılan Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik'e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da eşlik etti. Civar mahalle sakinleri ile Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarının faydalanacağı, 2 bin 470 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde 19 iş yeri yer alacak. İnşaat hakkında Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu'ndan bilgi alan Başkan Çelik, ticaret merkezinin inşaatının 1 Ekim'de tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Çelik "İnşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bu projemizi de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bölgeye artı bir değer katacağına inandığımız Şehzadeler Ticaret Merkezimiz şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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