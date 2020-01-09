Şehzadeler Ziraat Odasından üreticiye 35 bin zeytin fidanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Ziraat Odasından üreticiye 35 bin zeytin fidanı - Son Dakika Ekonomi

Şehzadeler Ziraat Odasından üreticiye 35 bin zeytin fidanı

6 saat önce

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası, 2019 yılında üreticilere kar amacı olmadan dağıttığı zeytin fidanı kampanyasını 2020 yılında da sürdürüyor.

Şehzadeler Ziraat Odasından üreticiye 35 bin zeytin fidanı, System.String[]

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası, 2019 yılında üreticilere kar amacı olmadan dağıttığı zeytin fidanı kampanyasını 2020 yılında da sürdürüyor. Oda tarafından 2019 yılında 4 etap halinde 35 bin zeytin fidanı üreticiye dağıtıldı.


Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'da üzümün yanında zeytinin de önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirterek, "2019 yılında başlattığımız zeytin fidanı dağıtımı kampanyasını bu yılda sürdürüyoruz. Kırsalda genelde birinci sınıf tarım arazileri olmamak şartıyla zeytine yön verdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 çiftçimize zeytin dağıtımı yaptık. 35 bin civarında zeytin fidanı dağıttık. İnşallah bu dağıttığımız fidanlar gelecek nesillere, Manisamıza katkı sağlar, insanlarımıza afiyetle yemek nasip olur. Zeytin, zeytinyağı sağlıklı bir üründür. En sağlıklı gıdalardan biridir. Vatandaşlarımız zeytinyağına alıştı." dedi.


Altındağ, 2019 yılını acısıyla, tatlısıyla bitirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bazı ürünlerimiz para yaptı, bazı ürünlerimiz para yapmadı. Buna rağmen 2019 yılını hayırlısıyla kapattık. 2020 yılını tüm çiftçilerimiz büyük umutlarla başladı. İnşallah mahsullerimiz hastalıksız, afetlere maruz kalmadan, doludan, dondan zarar görmez. Bereketli, bol bir yıl temenni ediyoruz." - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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