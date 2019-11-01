Son Dakika Haberleri: Şehzadelerdeki öğrenciler 'Yeşil Kitap Kahve'ye daha rahat ulaşacak
Son Dakika Güncel Şehzadelerdeki öğrenciler 'Yeşil Kitap Kahve'ye daha rahat ulaşacak

Şehzadelerdeki öğrenciler 'Yeşil Kitap Kahve'ye daha rahat ulaşacak

6 saat önce

Yeşilay Derneği Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Kitap Kahve' projesinden Şehzadelerde okuyan öğrencilerin yararlanmalarını kolaylaştırmak için protokol imzalandı.

Şehzadelerdeki öğrenciler 'Yeşil Kitap Kahve'ye daha rahat ulaşacak, System.String[]

Yeşilay Derneği Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Kitap Kahve' projesinden Şehzadelerde okuyan öğrencilerin yararlanmalarını kolaylaştırmak için protokol imzalandı.


Sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek için gençleri tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıkla mücadele eden Yeşilay Derneği Manisa Şubesi, kısa bir süre önce vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda güzel vakit geçirebilmeleri, kitap okuyabilmeleri amacıyla 'Yeşil Kitap Kahve' projesini hayata geçirdi. 'Yeşil Kitap Kahve' projesinden Şehzadelerde okuyan öğrencilerin yararlanmalarını kolaylaştırmak için protokol imzalandı.


Protokol kapsamında 'Yeşil Kitap Kahve'den yararlanmak isteyen Şehzadelerdeki öğrencilerin ulaşımı, Şehzadeler Belediyesi'nce karşılanacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Çocuklarımızın 'Yeşil Kitap Kahve'ye ulaşımı noktasında Şehzadeler Belediyesi olarak destek olacağız. Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimini kutluyor, tebrik ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yeşilay olarak sayısız etkinlik gerçekleştirdiler. Bunları yaparken de kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerle de ortak çalışmalar yapıyorlar. Biz bugüne kadar Şehzadeler Belediyesi olarak Yeşilay'a destek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Bundan sonra da gerek Yeşilay'ın gerekse de kamu yararına faaliyet yürüten diğer sivil toplum örgütlerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Protokol imza töreninde Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun katıldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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