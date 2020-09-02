Şehzadelerden ovaya soğuk asfalt müjdesi - Son Dakika

Şehzadelerden ovaya soğuk asfalt müjdesi

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu sezon Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 17 mahallede 126 kilometre malzemesiz ova yolu düzenlemesi gerçekleştirdi.

Şehzadelerden ovaya soğuk asfalt müjdesi, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu sezon Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 17 mahallede 126 kilometre malzemesiz ova yolu düzenlemesi gerçekleştirdi. Toplamda ulaşılan malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenlemesi ise 4 bin 100 kilometre oldu" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, dün akşam Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Çelik, gündemi değerlendirdi, belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Çelik, "Geride bıraktığımız ay içerisinde bizleri derin bir hüzne boğan elim bir kaza yaşandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz Yakup Akay, göreve gittiği sırada kullandığı iş makinasına bir kamyonun arkadan çarpması sonucu trafik kazası geçirdi ve Yakup kardeşimiz bu kazada hayatını kaybetti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Belediye Meclis Üyemiz Murat Yörük doktora çalışması yapacak olması ve sivil toplum kuruluşlarındaki diğer görevleri nedeniyle meclis üyeliğinden ayrıldı. Kendisine Şehzadeler'e bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Murat Yörük kardeşimizin yerine, meclisimizde bundan sonra Ramazan Akbayram görev yapacak. Kendisine de meclisimize hoş geldiniz diyor, meclis üyeliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye meclis üyemiz Bayram Vatansever'in de koronavirüse yakalanarak, evinde tedavi altına alındığını üzülerek öğrendik. Kendisine ve tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Belediyecilik alanında şehrimize uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş olan Başkan Yardımcımız Süleyman Çoban emekliye ayrıldı. Şehrimize yaptığı güzel hizmetler nedeniyle Süleyman Çoban'a teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında da sağlık ve huzur diliyorum. Yine belediyemizin kuruluşundan bu zamana kadar birlikte görev yaptığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Yener Bilir de, başkan yardımcılığı görevine atandı. Yener Bilir'e de yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nin LGS başarısı hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çelik "Bildiğiniz gibi iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenci kardeşlerimiz LGS heyecanı yaşadılar. Bu sınava Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizde açtığımız kurs ile hazırlanan öğrenci kardeşlerimiz, bizleri de gururlandıran güzel sonuçlar aldılar. Öğrenci kardeşlerimizin tamamı bir liseye yerleşirken öğrencilerimizden büyük bir kısmı yüzde 1'lik yüzde 3'lük dilimlere girerek istedikleri nitelikli liseleri kazandı. Kendilerini, ailelerini ve hocalarını bir kez daha tebrik ediyor, eğitim hayatlarına başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Toplamda ulaşılan malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenlemesi ise 4 bin 100 kilometre oldu"

Ova yolu düzenleme çalışmalarından bahseden Başkan Çelik bir de müjde verdi; "Üzüm sezonu kentimizde başladı. Bol ve bereketli bir sezon dilerim. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de telekonferans ile katıldığı törende, bu yılki çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı, 12,50 TL olarak açıklandı. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun. Tarım kenti ilçemizde çiftçilerimizin ovadaki ulaşımlarını kolaylaştırmak için 2014 yılından itibaren yaptığımız yol düzenleme çalışmalarını bu yıl da sürdürüyoruz. Bu sezon Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 17 mahallede 126 kilometre malzemesiz ova yolu düzenlemesi gerçekleştirdi. Toplamda ulaşılan malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenlemesi ise 4 bin 100 kilometre oldu. Gelecek yıldan itibaren de ana arter yollarda soğuk asfalt çalışması yapacağız" dedi.

Yiğitbaş Veli Türbesi'ne Şehzadeler Belediyesinden destek

Yiğitbaş Veli Türbesi'nin bulunduğu alanda belediyenin çevre düzenleme çalışmalarının başladığını duyuran Başkan Çelik, "Bilindiği üzere, Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin de içerisinde yer aldığı alanda, belediyemizin girişimleri ve Yiğitbaşı Vakfı'nın çabalarıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yiğitbaş Veli Camisi'ni yeniliyor. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bu alanın çevre düzenlemesi ile lavabolarının yapım işini üstlenmiştik. Bölgede çalışmalarımız başladı. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak türbenin bulunduğu alanı kentimize yakışır bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle mücadelenin sürdürüğünü de anımsatan Başkan Çelik maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelemiz sürüyor. İlçemizde sürecin başından beri yürüttüğümüz çalışmalarımız da aynı şekilde devam ediyor. Ancak aldığımız tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarımız ülkemizde arzulandığı gibi düşmüyor. Buradan hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Korona virüsü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yenebiliriz. Lütfen bu kurallardan taviz vermeyelim. Hep birlikte başarabilir, koronavirüsü yenebiliriz" diye konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki 14 madde oylanarak karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Ekim Cuma günü saat 18: 00'da yapılmasının karara bağlanmasıyla meclis sona erdi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadelerden ovaya soğuk asfalt müjdesi - Son Dakika

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