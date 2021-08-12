Üye Girişi
Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür - Son Dakika

Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür

12.08.2021 11:01
Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Şehzadeler Belediyesi'nin Muğla'da çıkan yangınlarla mücadele için bölgeye giden 11 kişilik ekibini misafir ederek, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Şehzadeler Belediyesi'nin Muğla'da çıkan yangınlarla mücadele için bölgeye giden 11 kişilik ekibini misafir ederek, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını söndürmek için Şehzadeler Belediyesi de 11 kişilik ekip ile araçlarını bölgeye göndererek mücadeledeki yerini aldı. Orman yangınları ile 6 gün boyunca gece gündüz mücadele eden Şehzadeler Belediyesi ekibi görevini tamamladı ve döndü. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Şehzadelerin kahramanlarını belediyede misafir ederek, onlara gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Milas ve Bodrum'da etkili olan yangılarla mücadele için Şehzadeler Belediyesi'nin de 11 kişilik ekip, su tankerleri, arazi araçları, kamyon ve dozer gibi araçlarıyla bölgeye gittiğini kaydeden Başkan Çelik, "Mesai arkadaşlarımız orada 6 gün boyunca uykusuz, gece gündüz demeden, birçok riski de göğüsleyerek yöremizin yangınlardan kurtulması için can siperane mücadele ettiler. Onlar orada ike sürekli irtibat halindeydik. Bu görüşmelerimizden birinde AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekilimiz Sayın Murat Baybatur da yanımızdaydı. Ekibimiz döndükten sonra onları bir misafir edip, birlikte bir çay içelim ve kendilerine teşekkür edelim dediler. Bugün milletvekilimiz Sayın Baybatur ile birlikte kahramanlarımızı belediyemizde misafir ediyoruz. Birlikte çay içeceğiz Gerek belediyemizin personelleri gerekse de yangına karşı kahramanca mücadele eden tüm ekiplere, kamu personellerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah bir daha böyle bir musibet yaşatmasın. Doğal afetlerde önemli olan tek yumruk olabilmek, bir ve beraber olabilmektir. Çok şükür burada da Türkiye birliğini, beraberliğini göstermiştir. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de ekimiz ve araçlarımız ile bu mücadelede görev alarak üzerimize düşeni yaptık. Ben arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla ve Antalya bölgelerinde çıkan orman yangınları ile çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını anımsatan AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yangınla mücadeleye destek veren Başkan Çelik ve ekibine teşekkür ederek, "Binlerce hektar arazimiz, ormanımız küle döndü. Ciğerlerimiz yandı. Bu yangının daha da büyümemesi için başta Şehzadeler Belediyemiz olmak üzere AK Partili belediyelerimiz yangın bölgelerine müdahale ettiler. Bu vesile ile Şehzadeler ekibine teşekkür ediyorum. Canlarını tehlikeye atarak yangının söndürülmesi için 6 gün boyunca gece gündüz çalıştılar. Önemli bir vazifeydi üstesinden başarıyla geldiler. Sağlık sıhhat içinde dönmelerinden mutluyuz. Vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, hükümetimiz yaraların sarılması için elinden gelen gayret ve desteği gösterecek. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür
Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür
Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür
Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Şehzadeler, AK Parti, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor 10:55 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı 10:24 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu 10:14 Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık 09:56 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı 09:12 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! 08:47 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü 08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü

Son Dakika Haberleri
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek
10:39 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu
10:23 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
10:19 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık
10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi
09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın
09:55 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak         
10:48
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı         
09:28
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
08:17
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi         
21:40
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 11:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement