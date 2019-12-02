Son Dakika Haberleri: Şehzadelerin sporcuları Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Şehzadelerin sporcuları Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor

Şehzadelerin sporcuları Türkiye'yi temsil edecek

6 saat önce

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu ile bir araya gelerek, genç sporculara başarılar diledi.

Şehzadelerin sporcuları Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu ile bir araya gelerek, genç sporculara başarılar diledi.


Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu, 10-15 Aralık 2019' da Antalya'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı olarak mücadele edecek. Milli Takım kafilesinde ayrıca bir antrenör ve bir de hakem yer alacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla, Milli Takım Heyetinin yemek sponsoru Kumrucu Seyfo Sanayi Şubesi'nde bir araya geldi. Milli Takım kafilesindeki sporcu ve antrenörlere şampiyonada başarılar dileyen Başkan Çelik, genç sporculara moral ve motivasyon olması için kendilerini yemekte ağırlayan Kumrucu Seyfo Sanayi Şubesi yetkililerine de teşekkür etti. Başkan Çelik "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu Milli Takım formasıyla Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda bizleri en iyi şekilde temsil etmek için ter dökecek. Genç kardeşlerimiz Milli Takım forması giyerek bizleri zaten gururlandırmış ve sevindirmiştir. İnanıyorum ki şampiyonada da en güzel sonuçları alarak ülkemizi de gururlandıracak ve sevindireceklerdir. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekuban 91 gün sonra kadroda
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehzadelerin sporcuları Türkiye'yi temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]