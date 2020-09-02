Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da, Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'üncü Bayezid'in yetiştiği, tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan Sokağı; restore edilmiş konakları ve dar sokakları ile kent turizmine hizmet ediyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl sokağın yaklaşık 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Osmanlı padişahlarının vali ya da sancak beyi olarak görev yaptığı, 7 bin yıllık tarihe sahip Kütahya'da, padişah ve şehzadelerin yetiştiği Germiyan Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kütahya'ya sancak beyi olarak tayin edilen Yıldırım Bayezid ile Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen 2'nci Selim'in yetiştiği Germiyan Sokağı, Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Hürrem Sultan'ın diğer oğlu 3'üncü Bayezid'e de ev sahipliği yaptı. Şehzadelerin yetiştirildiği, 2 ya da 3 katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerinin bugüne taşındığı sokakta; müzeler, restoranlar, kafeler, çini atölyeleri de yer alıyor. Kent turizmine büyük katkı sağlayan sokakta ziyaretçiler, tarihi gezintiye çıkarıyor. Nişan ve kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapılan sokağa gün boyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için geliyor.