Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor - Son Dakika

Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor

KÜTAHYA'da, Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'üncü Bayezid'in yetiştiği, tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan Sokağı; restore edilmiş konakları ve dar sokakları ile kent turizmine hizmet ediyor.

Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor, System.String[]

KÜTAHYA'da, Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'üncü Bayezid'in yetiştiği, tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan Sokağı; restore edilmiş konakları ve dar sokakları ile kent turizmine hizmet ediyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl sokağın yaklaşık 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Osmanlı padişahlarının vali ya da sancak beyi olarak görev yaptığı, 7 bin yıllık tarihe sahip Kütahya'da, padişah ve şehzadelerin yetiştiği Germiyan Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kütahya'ya sancak beyi olarak tayin edilen Yıldırım Bayezid ile Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen 2'nci Selim'in yetiştiği Germiyan Sokağı, Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Hürrem Sultan'ın diğer oğlu 3'üncü Bayezid'e de ev sahipliği yaptı. Şehzadelerin yetiştirildiği, 2 ya da 3 katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerinin bugüne taşındığı sokakta; müzeler, restoranlar, kafeler, çini atölyeleri de yer alıyor. Kent turizmine büyük katkı sağlayan sokakta ziyaretçiler, tarihi gezintiye çıkarıyor. Nişan ve kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapılan sokağa gün boyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için geliyor.

'TARİH KOKAN SOKAK'Germiyan Sokağı'na gelenlerin padişah ve şehzadelerle ilgili bilgiler alarak, hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlatan konak işletmecisi Tuncer Sakaryalı, "Tarihin en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında şehzadelere de ev sahipliği yapmış olan Germiyan Sokağı gelmektedir. Kütahya, 380 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Şehzade 2'nci Selim babası öldükten sonra Kütahya'daki görevini bırakıp, İstanbul'a padişahlık için gidiyor. Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi de Kütahya'da Sancak Beyliği görevinde bulunmuştur. Amasya'da görev yapan ağabeyi şehzade Ahmet vefat ettikten sonra Amasya'ya görevlendirilmiştir. Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Bayezid yine Kütahya'da vali olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda kendisi padişah olan 2'nci Selim'in de kardeşidir. Sokakta büyüklü küçüklü 20'ye yakın konak bulunuyor. Sokağın ismi Germiyanoğlulları Beyliği'nden geliyor. Padişah Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğulları'nın kızı Devlet Hatun ile evlenmesinin ardından Kütahya, Osmanlı'ya çeyiz olarak verilmiştir. Konakların bir kısmi Kütahya'nın yöresel yemeklerinin olduğu restoran olarak kullanılıyor, bazıları da çini atölyesi olarak kullanılıyor" dedi.Gelen ziyaretçilerin tarihi konakları gezerek fotoğraf çektirdiğini aktaran Sakaryalı, "Ziyaretçilerimiz istedikleri gibi konakları geziyorlar. Yemek yiyip, istirahat edebiliyorlar. Konaklardaki o tarihi dokuyu kendilerine yaşatmaya çalışıyoruz. Konaklarımızı ziyaret eden müşterilerimiz genellikle şehir dışından geliyor" diye konuştu.'YILDA 28 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR'KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl yaklaşık 28 bin kişinin sadece kendi dernek binalarını ziyaret ederek, kent tarihini öğrendiğini söyledi. Tarihi konakların kent turizmine büyük katkı sağladığını kaydeden Yıldız, "Kütahya tarihi çok eski yıllara dayalı ve medeniyetlerin kesiştiği nokta olarak bilinen Frigler, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı'ya yurt ve mekan olmuş eşsiz topraklardır. Kütahya tarihi doku itibarıyla Osmanlı'ya beylerbeyliği, sancak beyliği hatta Manisa ve Amasya'dan sonra şehzadeler şehri olmuş bir ilimiz. Birçok şehzademiz burada valilik yapmış ve gerekli eğitimlerini aldıktan sonra saraya ve tahta çıkmıştır. Bunlardan biri de Sultan 2'nci Selim'dir. Kendisi burada düzenlediği av partisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberini alıyor. Saray Beyi Camii'nde adına hutbe okutarak İstanbul'da tahta oturuyor. Biz burada Kütahya'mızı tanıtmaya çalışıyoruz. KÜSAD olarak Kütahya'da şu anki mekanımız en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi. Biz burada geçen yıl itibariye 28 bin kişiyi ağırladık" dedi.'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Çini Ustası Mehmet Gürsoy ise şehzadelerden Bayezid'in çinilerle ilgili uğraşı olduğunu kaydederek, "Kütahya bir şehzadeler şehridir. Osmanlı döneminde birçok şehzade Kütahya'da yaşamıştır. Saray ve padişah tarafından gönderilmiştir. Bunlardan en önemlisi Bayezid ve Sarı Selim'dir hatta Şehzade Bayezid'in çini sanatıyla uğraştığı da bilinmektedir" diye konuştu.DOĞAL STÜDYOSUKent merkezinde bulunan Germiyan Sokağı'nda, çiftlerin düğün öncesi fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapılıyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, esnafın da yüzünü güldürüyor.

Ali Çelebi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü Kahraman belediye çalışanları, havale geçiren küçük kızı çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi Toplu taşıma araçlarında yan yana oturanlar dikkat! Virüs saldırıya geçiyor Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım         
14:11
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 17:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei