Son Dakika Haberleri: Şehzadelerpark ziyaretçilerin takdirini topladı
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Şehzadelerpark ziyaretçilerin takdirini topladı

1 saat önce

Şehzadeler Belediyesi'nin kente değer katan, vizyon yatırımları arasında yer alan Şehzadelerpark, Merkezefendi Belediyesi'nin Önceki Dönem Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Şehzadelerpark ziyaretçilerin takdirini topladı, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi'nin kente değer katan, vizyon yatırımları arasında yer alan Şehzadelerpark, Merkezefendi Belediyesi'nin Önceki Dönem Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Şehzadeler Belediyesi'nin ilçenin ticaret, kültür, sanat ve sosyal hayatına canlılık kazandırması amacıyla hayata geçirdiği Şehzadelerpark, açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor. Parkın son ziyaretçileri arasında Merkezefendi Belediyesi'nin Önceki Dönem Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı. Heyete ziyaretleri sırasında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Başkan Danışmanı Ulus Kotluca eşlik etti. Heyete Şehzadelerpark'ın; 17 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 15 milyon TL'ye yaptırıldığı, Diaromik Mesir Müzesi, Şehzade Figürleri, Masal Park, Miniaşehzadeler gibi bölümlerden oluştuğu, yapım aşamaları gibi konularda bilgi verildi. Parkın yapımı sırasında alandaki ağaçların da korunduğu ifade edildi. Teyzesinin vefatı nedeniyle şehir dışında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Subaşıoğlu'nu telefonla arayarak bir süre görüştü. Subaşıoğlu ve beraberindekiler park ziyaretleri sırasında gördüklerinden bir hayli etkilendiklerini ifade ederek, parka hayran kaldıklarını söyledi. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile Şehzadelerpark ziyareti sonlandırılırken, misafirler daha sonra Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlanarak belediyenin çalışmaları hakkında da sunum yapılarak bilgilendirildi. Heyetin temasları Şehzadeler Belediyesi'nin restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirdiği, tarihi Kurşunlu Han ve buradaki el sanatları kurslarının ziyareti ile son buldu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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