Son Dakika Haberleri: Seibert Açıkladı: 'Ambargo 6 Ay Daha Uzatıldı'

Seibert Açıkladı: 'Ambargo 6 Ay Daha Uzatıldı'

49 dakika önce

ALMANYA'da koalisyon hükümeti bir süredir Suudi Arabistan'a silah ambargosunun kaldırılıp kaldırılmamasını tartışıyordu.

Seibert Açıkladı: 'Ambargo 6 Ay Daha Uzatıldı', System.String[]
ALMANYA'da koalisyon hükümeti bir süredir Suudi Arabistan'a silah ambargosunun kaldırılıp kaldırılmamasını tartışıyordu. Koalisyon ortağı SPD, Yemen'de kara ve hava saldırılarını sürdüren Suudi Arabistan'a silah satılmasına karşı çıkmış, ambargonun altı ay daha uzatılmasında ısrarcı olmuştu. Hükümetin diğer ortakları CDU/CSU ise ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak ambargonun gevşetilmesi görüşünü savunuyordu.

Almanya, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 5 ay önce silah ambargosu kararı almıştı. İngiltere ve Fransa ise Almanya'nın tek başına silah satışıyla ilgili kararını eleştiriyor. İki ülke ortak karar alınmasını istiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:12 

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