Son Dakika Haberleri: Seibert: Hız Sınırından Daha Akıllı Çözümler Var

Seibert: Hız Sınırından Daha Akıllı Çözümler Var

2 saat önce

BERLİN'de düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan hükümetin Basın Sözcüsü Seibert, koalisyon hükümetinin otobanlara hız sınırı getirilmesini düşünmediğini açıkladı.

Seibert: Hız Sınırından Daha Akıllı Çözümler Var, System.String[]
BERLİN'de düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan hükümetin Basın Sözcüsü Seibert, koalisyon hükümetinin otobanlara hız sınırı getirilmesini düşünmediğini açıkladı. Seibert, "Federal hükümetin ülke genelinde tüm otobanlarda hız sınırının getirilmesi gibi bir planı yok. Çevre sorunlarını çözmek için hız sınırlandırılmasından daha akıllı çözüm yolları var" dedi.

Hız sınırı uygulamasına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de karşı çıkmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:22 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:22:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seibert: Hız Sınırından Daha Akıllı Çözümler Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]