Son Dakika Haberleri: Seibert: Liderler Zirvesi'nde Brexit Konuşulacak

Seibert: Liderler Zirvesi'nde Brexit Konuşulacak

8 dakika önce

BUNDAN sonra ne olacağına ilişkin önerinin İngiltere'den gelmesi gerektiğini belirten Seibert, Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir soruya, "Ertelenme için ön koşul İngiltere'nin bunu istemesi. Resmi olarak İngiltere AB'ye henüz bir başvuru yapmadı.

Seibert: Liderler Zirvesi'nde Brexit Konuşulacak, System.String[]
BUNDAN sonra ne olacağına ilişkin önerinin İngiltere'den gelmesi gerektiğini belirten Seibert, Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir soruya, "Ertelenme için ön koşul İngiltere'nin bunu istemesi. Resmi olarak İngiltere AB'ye henüz bir başvuru yapmadı. AB'deki 27 ülkenin de olası ertelenmeyle ilgili karar alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra, "İngiltere daha fazla zamana ihtiyaç duyarsa bundan çekinmeyiz" açıklaması yaptığını anımsatan Seibert, Brüksel'de gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit'in yoğun şekilde ele alınacağını kaydetti. İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:50 

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
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