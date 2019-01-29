Son Dakika Haberleri: Seka Kağıt Müzesi'ne Ziyaretçi İlgisi

Seka Kağıt Müzesi'ne Ziyaretçi İlgisi

2 saat önce

Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak gösterilen SEKA Kağıt Müzesi, geçen yıl 163 bin 316 kişiyi ağırladı.

Seka Kağıt Müzesi'ne Ziyaretçi İlgisi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak gösterilen SEKA Kağıt Müzesi, geçen yıl 163 bin 316 kişiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet veren müze salonlarında, atölye ve etkinliklerle binlerce kişiye ulaşıldı.

Ziyaretçiler, cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü, görüntüler eşliğinde izleme imkanı buluyor.

Geçen yıl 163 bin 316 kişiye ev sahipliği yapan Kağıt Müzesi, özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle insanlara farklı bir sosyal aktivite imkanı da sunuyor. 2018 yılında gerçekleştirilen Kağıt Uçak Yarışması, Kağıt Sanatları Akademileri ve Öğretmenler günü etkinlikleri gibi 21 farklı organizasyona, 5 bin 460 kişinin katılımı sağladı.

Bünyesinde bulunan 16 farklı atölyede 4-70 yaş aralığındaki vatandaşlara hizmet veren müzede, geçen yıl gerçekleştirilen 223 atölyeye 4 bin 285 kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:20 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kültür Sanat
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