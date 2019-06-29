Son Dakika Haberleri: SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu

12 dakika önce

Yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kağıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu.

SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu, System.String[]
Yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kağıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu.

Kağıt Müzesi bünyesindeki birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları ile yaz boyunca çocukları ağırlamaya hazır. İki farklı konsepte gerçekleşecek etkinliklerde 4 gün süren akademi grupları serisinin yanı sıra tek günlük atölyeler de yaz boyunca tercih edilebilecek. Kağıt Müzesinde kış etkinlikleri çerçevesinde el yapımı kağıt, ahşap uygulamaları, kağıt sanatları ve karma atölye çalışmalarının yer alacağı birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yaz tatili boyunca aktivite devam edecek. Kağıt Müzesi Yaz Akademisi programlarına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Son dakika! Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]