Son Dakika Haberleri: Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak

Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak

37 dakika önce

25 ülkede 47 firmaya hizmet verdiklerini belirten Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, "Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmak" dedi.

Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak, System.String[]
25 ülkede 47 firmaya hizmet verdiklerini belirten Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, "Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:42 

İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun! Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]