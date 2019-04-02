Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak
37 dakika önce
25 ülkede 47 firmaya hizmet verdiklerini belirten Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, "Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmak" dedi.
25 ülkede 47 firmaya hizmet verdiklerini belirten Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, "Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:42
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